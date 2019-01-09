MAZZARONE: Con l'auto contro un albero, muore una trentenne

Questa notte la giovane Federica Guccione, trentenne, ha trovato la morte lungo la strada tra Mazzarrone a Licodia Eubea.La dinamica dell’incidente mortale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine....

Questa notte la giovane Federica Guccione, trentenne, ha trovato la morte lungo la strada tra Mazzarrone a Licodia Eubea.

La dinamica dell’incidente mortale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Federica Guccione è originaria di Mazzarrone ma lavorava presso una nota palestra di Comiso.

Da alcune indiscrezioni, pare che la giovane Federica stesse rientrando con la sua auto, una Lancia Musa, da una cena avuta con gli amici.







er motivi ancora da accertare, Federica lungo il tragitto ha perso il controllo del mezzo e si è andata a schiantare contro un uliveto.

E adesso rimane una frase riportata nella descrizione del suo diario facebook che toglie il fiato e lascia spazio solo al dolore: “Prendi in mano la tua vita… e fanne un capolavoro #loveyourself”