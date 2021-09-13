MAZZARONE. MAXI FURTO NELLE CAMPAGNE, CARABINIERI RITROVANO AUTO CON UNA TONNELLATA D'UVA

In concomitanza con il periodo di maturazione dei frutti nei pregiati vitigni dell’area calatina il Comando Provinciale ha disposto l’intensificazione dei servizi preventivi finalizzati a scongiurare...

In tale contesto i Carabinieri della Stazione di Mazzarrone hanno proceduto in Contrada Sciri Sotto al recupero di oltre 1000 chilogrammi di una pregiata qualità di uva “Black Rose”, abbandonata all’interno di un’autovettura Lancia Libra in un fondo agricolo attiguo a quello ove era stato perpetrato il furto.

In particolare i numerosi servizi svolti anche con l’ausilio degli avvisatori luminosi ha messo in fuga i ladri che sono stati costretti ad abbandonare il prezioso carico e l’autovettura che è stata posta sotto sequestro.