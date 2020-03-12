MAZZARRONE: FURTI DI CAVI ELETTRICI, RINVENUTI IN APERTA CAMPAGNA 200 KG DI CAVI RUBATI
Lo scorso 28 febbraio personale dell’Enel aveva denunciato ai carabinieri il furto di circa 500 Kg di cavi elettrici, avvenuto in contrada Bongiovanni della frazione Granieri a Caltagirone.I carabinie...
Lo scorso 28 febbraio personale dell’Enel aveva denunciato ai carabinieri il furto di circa 500 Kg di cavi elettrici, avvenuto in contrada Bongiovanni della frazione Granieri a Caltagirone.
I carabinieri della Compagnia di Caltagirone, con in campo tutte le Stazioni territoriali dipendenti, hanno intensificato i servizi preventivi e repressivi, riuscendo ieri pomeriggio a ritrovare in contrada Sciri del comune di Mazzarrone parte della refurtiva, opportunamente occultata tra la vegetazione, equivalente ad oltre 200 Kg di cavi in rame dello spessore di 25 mm.
I cavi sono stati restituiti al personale dell’Enel (e-distribuzione).