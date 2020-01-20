ME CONTRO TE: IL FILM DOMINA IL BOX OFFICE E SUPERA “TOLO TOLO” DI ZALONE

Il film "Me contro Te, la vendetta del Signor S" è riuscito a scalzare dalla vetta del box office italiano l'inossidabile Checco Zalone e il suo "Tolo Tolo".Il film dei giovanissimi youtuber Sofia Sca...

Il film dei giovanissimi youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna (Sofì e Luì, come sanno bene loro fan, cioè i bimbi fra i 4 e i 10 anni) ha incassato in 3 giorni quasi 5,5 milioni di euro, con l'incredibile media di oltre 9mila euro per ognuna delle quasi 600 sale in cui era proiettato.

"Tolo Tolo", secondo, sale a 44,354 milioni complessivi, incassando nel terzo weekend di programmazione "solo" 2,164 milioni con quasi 250 schermi in più a disposizione (la media, in questo caso, è di 2599 euro per ciascuno); in terza posizione continua la corsa di "Hammamet" di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi (1,614 milioni nel weekend, 4,431 milioni in 15 giorni).

Le altre new entry sono "Richard Jewell" (di Clint Eastwood, con Sam Rockwell, Olivia Wilde e Kathy Bates), al quinto posto con 1 milione e 169mila euro, e "Jojo Rabbit" (di Taika Waititi), al sesto con 827mila euro.

Gli incassi totali nel weekend hanno superato i 15 milioni di euro, in crescita dell'11% rispetto al fine settimana precedente e del 31,26% rispetto allo stesso weekend del 2019.