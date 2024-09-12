MECCANICO ABUSIVO IN STRADA: FERMATO SENEGALESE A CATANIA, TRE AUTO SEQUESTRATE

Si era dato alle riparazioni di automobili direttamente in strada, senza alcuna autorizzazione. L’uomo, un senegalese di 56 anni, regolare sul territorio dello Stato, è stato beccato dagli agenti del...

Si era dato alle riparazioni di automobili direttamente in strada, senza alcuna autorizzazione. L’uomo, un senegalese di 56 anni, regolare sul territorio dello Stato, è stato beccato dagli agenti del Commissariato “Centrale” e della Polizia Stradale mentre stava per eseguire alcune riparazioni su un’automobile, parcheggiata in strada.

Il servizio di controllo congiunto è stato disposto dal Questore di Catania a seguito di diverse segnalazioni dei residenti della zona compresa tra le vie Di Prima e Sada.

Nello specifico, i cittadini facevano riferimento a una vera e propria attività di riparazione auto svolta dal senegalese direttamente in strada, con l’utilizzo di alcune chiavi professionali, in modo del tutto abusivo. Effettivamente, i poliziotti hanno individuato l’uomo che, pur essendo sprovvisto degli strumenti da lavoro, aveva nella disponibilità una vettura, lasciata in sosta dal proprietario nel parcheggio pubblico. In questo modo, gli agenti hanno interrotto l’attività svolta senza autorizzazione e hanno effettuato una serie di controlli sull’auto che è risultata priva di copertura assicurativa, ragion per cui è stata posta sotto sequestro.

I poliziotti hanno esteso le verifiche a tutte le auto parcheggiate nei dintorni, accertando che altre due auto non avevano la copertura assicurativa per la responsabilità civile. Anche in questo caso, le due auto sono state sequestrate e ai proprietari sono state notificate le relative contestazioni.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni per 2500 euro