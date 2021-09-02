MEDIAWORLD NON STA REGALANDO NESSUN ELETTRODOMESTICO! ATTENZIONE ALLA TRUFFA

Nessuna promo per festeggiare i 70 anni MediaWorld. Nessuno dei 500 Moulinex Cookéo, soltanto ai residenti in Italia è possibile acquistare con due euro, compresi quei fasulli commenti che rispondono...

Una volta inseriti i dati della carta, il danno è fatto: darete libero accesso ai cybercriminali che potranno prendere molti più dei due euro millantati.

A lanciare l’allarme è la stessa azienda italiana, leader nel settore dell’elettronica, che ha pubblicato una nota sul proprio sito:

Desideriamo richiamare l’attenzione di tutti i nostri clienti e del pubblico in generale che è in corso una truffa online da parte di ignoti che utilizza illecitamente il marchio MediaWorld sul WEB, su Facebook e via messaggi SMS. – si legge sul sito ufficiale di MediaWorld – Soggetti non autorizzati invitano attraverso i canali di cui sopra i clienti ad aderire ad una “fantomatica promozione” inviando a nome dell’azienda messaggi ingannevoli che comunicano una falsa vincita a seguito di un estrazione che riporta un link ad un sito non di proprietà dell’azienda al fine di sottrarre al cliente i propri dati personali.

MediaWorld ha annunciato di aver già sporto denuncia alle autorità competenti e ha invitato i clienti a prestare la massima attenzione per evitare brutte soprese, ricordando che tutte le comunicazioni e le offerte MediaWorld vengono rese note esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

nota pubblicata sul sito