MEDIAWORLD REGALA IL GALAXY S9? ECCO LA NUOVA TRUFFA

La Polizia Postale avvisa sui propri canali social e sito web di una nuova truffa, purtroppo già diventata virale via mail e WhatsApp, che coinvolge la nota catena di elettronica MediaWorld.

“In questi giorni potrebbe giungere sul vostro smartphone un falso SMS da parte della catena di negozi #Mediaworld Nel testo del messaggio è presente un link che, se cliccato, rimanda ad un sito #clone apparentemente simile a quello ufficiale della predetta azienda – si legge nel post pubblicato sulla Pagina Facebook Una vita da social – Il messaggio, facendo riferimento alla possibilità di vincere un #Samsung S9, invita i destinatari a partecipare ad un sondaggio e ad inserire i propri dati personali e della carta di credito”.

La Polizia Postale, infine, invita per per approfondimenti su questa truffa a cliccare su https://www.commissariatodips.it/

Ma cosa bisogna non fare per evitare brutte sorprese?

Il consiglio, in questi, casi, è sempre lo stesso: evitare di cliccare su link sospetti contenuti in questi messaggi perchè si aprono nuove pagine web dove vi viene chiesto di fornire i dati della vostra carta di credito.

L’unico modo per difendersi da truffe simili è quello di controllare la fonte, cioè il sito web contenuto nel link, e magari andare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda per controllare se davvero esiste la promozione annunciata via messaggio su WhatsApp o tramite mail.