MEDICINA E ODONTOIATRIA, MARTEDÌ 28 MAGGIO LA PRIMA SESSIONE DEI TEST DI AMMISSIONE

Martedì prossimo 28 maggio, si terrà la prima sessione delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università di Catania, che mettono a disposizione per l’anno accademico 2024-25 rispettivamente 500 e 25 posti.

La seconda sessione concorsuale è stata fissata dal ministero per martedì 30 luglio.

Quasi 2700 i candidati prenotati per la prima tornata: gli aspiranti medici e odontoiatri si ritroveranno alle 9 nelle varie strutture dell’ateneo presso le quali sosterranno i test, consistenti in 60 quesiti a risposta multipla su argomenti come fisica e matematica, chimica, biologia, ragionamento logico e problemi, competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi.

Le aule sono situate alla torre biologica di via Santa Sofia 89, negli edifici 5, 14 e Dau della Cittadella universitaria, al Polo “Basile” (edificio 10), in via Santa Sofia 87 e infine al Polo didattico “G. Virlinzi”, in via Roccaromana 45. Dopo le operazioni di riconoscimento, le prove avranno inizio alle 13, con 100 minuti a disposizione.