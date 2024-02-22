95047

MEDICO DELL'OSPEDALE CERVELLO DI PALERMO AGGREDITO CON UN TIRAPUGNI DA PAZIENTE

Redazione
22 febbraio 2024 08:15
Ancora violenza in corsia, ancora un medico aggredito.

Il responsabile di Endocrinologia oncologica dell’ospedale Cervello di Palermo, Alfredo Caputo, è stato colpito al volto con un tirapugni da un paziente che gli ha procurato delle lesioni.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il medico nel corso di una visita ambulatoriale ha negato la prescrizione di un farmaco.

Il paziente a quel punto ha tirato fuori il tirapugni e ha sfregiato Caputo all’orecchio e al volto. L’aggressore avrebbe anche rotto un braccio alla vittima e poi sarebbe fuggito via.

Indaga la polizia.

