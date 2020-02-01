95047

MEGA RISSA QUESTA NOTTE IN VIA VITTORIO EMANUELE

A cura di Redazione Redazione
01 febbraio 2020 08:17
Rissa a Paternò, in pieno centro, in via Vittorio Emanuele, nei pressi della struttura dell'Albergo Sicilia.

Il fatto è avvenuto questa notte intorno alle ore 00.10

Alcuni uomini si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani.

Durante la colluttazione un uomo è rimasto ferito le cui generalità sono ancora sconosciute, immediatamente soccorso trasporto all’ospedale per le cure del caso.

Ignoti i motivi che hanno fatto degenerare la situazione

Sul posto sono ancora presenti i segni dell'accaduto, con vistose macchie di sangue sul selciato e bottiglie rotte.

Il tutto è stato interrotto dall'intervento di Carabinieri e di due ambulanze del 118.

