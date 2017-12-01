MELILLI: GRIGLIATA AL CIMITERO,FOTO SUI SITI

Una grigliata al cimitero di Città Giardino, frazione di Melilli, centro della zona industriale in provincia di Siracusa.La fotografia sta facendo il giro del web. Non è chiaro quando sia stata scatta...

Una grigliata al cimitero di Città Giardino, frazione di Melilli, centro della zona industriale in provincia di Siracusa.

La fotografia sta facendo il giro del web. Non è chiaro quando sia stata scattata.

Le persone che hanno approfittato della giornata per sistemarsi comode in un tavolo mentre uno dei commensali è addetto al barbecue davanti i loculi sembra possono essere dipendenti dell'azienda che gestisce il cimitero. Il camposanto, seppur in convenzione con il comune di Melilli, è privato. "Sono indignato e mortificato per quanto accaduto - ha detto all'Ansa il sindaco Giuseppe Carta -: abbiamo già attivato gli uffici competenti per chiedere alla proprietà del cimitero di relazionare e soprattutto di prendere provvedimenti per tale gesto. Stiamo valutando l'opportunità delle vie legali per salvaguardare l'immagine del comune.

Sono dispiaciuto per i parenti e amici dei defunti che riposano in quella fetta di cimitero".

(ANSA)