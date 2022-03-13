MELILLI (SR), DONNA AZZANNATA ALLA GOLA DA UN PITBULL IN UN BAR: È IN PROGNOSI RISERVATA

È stata aggredita da un pitbull mentre passeggiava. Una donna di 26 anni è rimasta gravemente ferita al collo in viale Kennedy. a Melilli, in provincia di Siracusa. La giovane è stata tempestivamente...

I sanitari giunti sul posto l'hanno prontamente medicata prima del trasferimento all'ospedale "Cannizzaro" di Catania dove è ricoverata e sotto osservazione dei medici.

Secondo le prime informazioni, la 26enne camminava nei pressi di un bar quando, nell'incrociare il cane che era al guinzaglio, ha chiesto di accarezzarlo ma ha subìto l'attacco imprevedibile dell'animale che è stato posto sotto sequestro e affidato al proprietario.