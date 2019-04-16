MELISSA SATTA GIOVEDI 18 APRILE A CATANIA

Catania, 18 Aprile 2019: Apre SalusCare, il primo centro autorizzato By AlmaCare.Il giorno che tutti aspettavamo è finalmente arrivato: giovedì 18 aprile dalle ore 18,00 alle ore 21,00 nella splendida...

Catania, 18 Aprile 2019: Apre SalusCare, il primo centro autorizzato By AlmaCare.

Il giorno che tutti aspettavamo è finalmente arrivato: giovedì 18 aprile dalle ore 18,00 alle ore 21,00 nella splendida cornice di Catania, sarà inaugurato SalusCare, il primo centro autorizzato By AlmaCare: un luogo d’eccellenza di medicina e chirurgia estetica pensato appositamente per migliorare la qualità di vita di tutte le pazienti siciliane e non solo.

Siamo felicissimi di aprire le porte del nostro centro e di offrire i migliori trattamenti nel panorama mondiale della chirurgia estetica.

Come? Grazie alle tecnologie del centro SalusCare, tutte firmateAlma Lasers, azienda leader nel mondo per la produzione di tecnologie laser a base di radiofrequenza, luci pulsate, pixel Co2 e tutti i tipi di tecnologie.

SalusCare è il primo centro targato By AlmaCare: il primo ad avere alle spalle la consulenza e l’esperienza di un’azienda solida come AlmaCare, già affermata nelle piazze di Milano e Roma come una delle migliori aziende di medicina estetica per trattamenti di laser terapia.

All’interno del centro SalusCare, inoltre, non potrà mancare la collaborazione con la linea cosmetica di lusso Skincare by Mimi Luzon, creata da Mimi Luzon, una delle più celebri visagiste internazionali, che cura l’aspetto di alcune tra le donne più famose dello spettacolo, da Irina Shayk a Chiara Ferragni.

Per tutti i beauty addicted, il Il 18 aprile presenteremo inoltre a Catania la nuovissima Sparkling Champagne Super Mask, l’ultima arrivata all’interno della gamma Skincare By Mimi Luzon: una nuova maschera viso allo champagne spumeggiante che ricostituisce ed energizza la pelle, donandole un aspetto fresco, luminoso e giovanile in un istante.

Venite a scoprire l’universo SalusCare, il primo centro By AlmaCare, giovedì18 aprile in via Giacomo Leopardi 23.

Ad accogliervi troverete una madrina d’eccezione, una grande amica di Alma Care, la splendida Melissa Satta: simbolo della bellezza italiana e della bellezza naturale, prova tangibile che i trattamenti non invasivi di laser terapia possano migliorare la qualità della nostra vita e del nostro aspetto senza stravolgerne la naturale bellezza.

Questo è ciò che siamo, questo è ciò in cui crediamo. Questo è By AlmaCare