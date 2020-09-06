MENO TAMPONI E MENO CONTAGI IN SICILIA E NEL RESTO D'ITALIA

Crollo dei nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37 casi, 77 in meno rispetto alla giornata di ieri. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute.Sono in tutto...

Crollo dei nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37 casi, 77 in meno rispetto alla giornata di ieri. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute.

Sono in tutto 86 le persone ricoverate in ospedale (-2), mentre 13 sono in terapia intensiva (+1). Sono invece in tutto 1235 in isolamento domiciliare, con 1334 attuali positivi. In totale, dall'inizio della pandemia, sono stati 4.716 i casi registrati in Sicilia. Salgono, per fortuna, anche i guariti: +46 rispetto a ieri, adesso sono in totale 3098.

Dei nuovi positivi nell'Isola, 5 sono nella provincia di Catania, 6 a Palermo, 3 a Messina, 6 a Siracusa, 7 a Ragusa, 5 ad Agrigento, 5 a Trapani. Nessun nuovo caso, invece, nelle province di Enna e di Caltanissetta

Sono 8 i migranti positivi.

DATI ITALIA

Sono stati 1.297 i nuovi contagi e 7 morti da ieri per Covid-19. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, pubblicato sul sito della Protezione Civile. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, sono stati 133, 12 in più di ieri. Scendono però i tamponi che sono stati 76.856 tamponi nelle ultime 24 ore, 30.802 in meno di ieri. Dall'inizio dell'emergenza si contano 35.541 vittime e 277.634 casi totali.