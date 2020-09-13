MENO TAMPONI MA PIÙ CONTAGI IN SICILIA, 61 I NUOVI CASI, 26 SONO A CATANIA

Sono 61 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. C'è da sottolineare che i tamponi effe...

Sono 61 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. C'è da sottolineare che i tamponi effettuati (2726) sono poco più della metà di quelli della giornata precedente (4002). Quindi diminuiscono i tamponi e purtroppo salgono i nuovi contagi.

Catania la città che fa registrare l'incremento maggiore, con 26 nuovi contagi, poi c'è Palermo con 25, Siracusa con 4, Enna, Ragusa e Agrigento con 2, mentre le altre province non fanno registrare nuovi positivi. La Regione siciliana comunica che dei 61 positivi di oggi, 3 sono migranti (1 a Siracusa e 2 a Ragusa).

Attualmente i positivi sono 1793 di cui 120 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva e 1656 in isolamento domiciliare. Salgono a 3158 i guariti mentre i deceduti sono 290 (+1) anche se quest'ultimo numero, inevitabilmente, sarà destinato ad aumentare a causa delle vittime registrate nelle ultime ore presso gli ospedali Cervello e Villa Sofia e che non sono state ancora riportate nel bollettino.

Lieve calo dei contagi nel resto d'Italia rispetto a sabato

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 1.458 casi di coronavirus, in lieve diminuzione rispetto a sabato (1.501) ma con 72.143 tamponi, circa 20mila in meno del giorno precedente. I morti sono stati 7, portando così il totale delle persone decedute da inizio pandemia a 35.610. I guariti sono stati 443. La Regione che ha registrato il maggior numero di casi è la Lombardia (265).

In base ai dati forniti dal ministero della Salute, seguono, entrambe con 143 casi, l'Emilia-Romagna e il Lazio. Con appena un nuovo contagio in meno (142) c'è il Veneto. A quota 122 c'è poi la Campania. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi casi di Covid-19.

In tutta Italia sono 91 in più in un giorno i ricoverati con sintomi, cioè 2.042 in totale. Salgono anche i positivi in terapia intensiva: 5 in più in 24 ore, con 187 posti occupati. Aumentano anche i contagiati in isolamento domiciliare: 36.280 da Nord a Sud, 910 in più in 24 ore.