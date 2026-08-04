Mercoledì 5 agosto 2026: Sicilia nella morsa del caldo, oltre 40°C e allerta gialla per temporali

La Sicilia si prepara a vivere un'altra giornata di caldo intenso, ma con il rischio di temporali localizzati nelle aree interne. Per mercoledì 5 agosto il Ministero della Salute conferma il bollino rosso (Livello 3) per Catania, mentre la Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico su gran parte dell'Isola.

Le due allerte non sono in contrasto: il bollino rosso segnala il forte rischio per la salute legato all'ondata di calore, mentre l'allerta gialla riguarda la possibilità che, nelle ore più calde della giornata, si sviluppino rovesci e temporali localizzati capaci di provocare criticità sul territorio.

Secondo le previsioni, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso già dalla notte per il passaggio di nubi medio-alte provenienti da ovest. Nel corso della mattinata il tempo resterà variabile, mentre dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono sporadici piovaschi. Sulle zone interne, in particolare tra i rilievi del centro e della Sicilia orientale, saranno possibili rovesci sparsi e locali temporali.

Le temperature resteranno ben al di sopra delle medie stagionali, con valori in lieve aumento e punte superiori ai 40°C sulla Piana di Catania. L'afa continuerà a essere elevata lungo le coste, con condizioni di disagio bioclimatico molto marcate.

Per Catania il Ministero della Salute conferma il Livello 3, il massimo grado di allerta per le ondate di calore. Per mercoledì sono previste 29°C alle ore 8, 36°C alle ore 14 e una temperatura massima percepita di 39°C.

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sui settori occidentali e sull'alto Tirreno. I mari saranno generalmente poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso più marcato sul basso Ionio, sul Tirreno occidentale e nello Stretto di Sicilia.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare particolare attenzione sia al caldo estremo, evitando l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, sia all'eventuale evoluzione dei fenomeni temporaleschi nelle aree interne dell'Isola.