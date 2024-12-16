MERCOLEDÌ IL SINDACO NASO PRESENTA LA NUOVA GIUNTA

Il Sindaco di Paternò, Nino Naso, annuncia un appuntamento di grande rilevanza istituzionale: la presentazione ufficiale della nuova Giunta Comunale.L’evento, che si terrà mercoledì 18 dicembre alle o...

Il Sindaco di Paternò, Nino Naso, annuncia un appuntamento di grande rilevanza istituzionale: la presentazione ufficiale della nuova Giunta Comunale.

L’evento, che si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 16:30 presso Palazzo Alessi, rappresenta un momento di condivisione e trasparenza con la cittadinanza e la stampa locale.

Durante l’incontro, il Sindaco Nino Naso illustrerà la composizione della nuova squadra amministrativa, dettagliando i ruoli e le deleghe assegnate ai membri della Giunta. Saranno anche delineati gli obiettivi principali e le linee guida che orienteranno il lavoro dell’amministrazione nei prossimi anni.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, che è invitata a partecipare per conoscere direttamente i nuovi rappresentanti del governo locale. Questo appuntamento segna l’inizio di un percorso amministrativo che mira a promuovere il benessere e lo sviluppo della comunità.