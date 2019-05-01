MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PER LA FESTA DEI LAVORATORI AI SICILIANI
https://www.facebook.com/regionesiciliana/videos/2364598830421905/In occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori, il presidente della Regione Nello Musumeci si rivolge ai siciliani con il videome...
A cura di Redazione
01 maggio 2019 10:46
https://www.facebook.com/regionesiciliana/videos/2364598830421905/
In occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori, il presidente della Regione Nello Musumeci si rivolge ai siciliani con il videomessaggio che qui vi proponiamo
“Che festa del lavoro è, se lavoro non c’è?”.
Comincia così il video condiviso da Nello Musumeci, il presidente della Regione Siciliana, su Facebook in occasione della Festa dei Lavoratori.