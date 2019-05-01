95047

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PER LA FESTA DEI LAVORATORI AI SICILIANI

https://www.facebook.com/regionesiciliana/videos/2364598830421905/In occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori, il presidente della Regione Nello Musumeci si rivolge ai siciliani con il videome...

A cura di Redazione Redazione
01 maggio 2019 10:46
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PER LA FESTA DEI LAVORATORI AI SICILIANI -
Oltre 95047
Condividi

https://www.facebook.com/regionesiciliana/videos/2364598830421905/

In occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori, il presidente della Regione Nello Musumeci si rivolge ai siciliani con il videomessaggio che qui vi proponiamo

“Che festa del lavoro è, se lavoro non c’è?”.

Comincia così il video condiviso da Nello Musumeci, il presidente della Regione Siciliana, su Facebook in occasione della Festa dei Lavoratori.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047