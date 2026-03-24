Messaggio speciale dai Carabinieri di Gravina di Catania agli studenti: studiate, sognate e fidatevi di noi!

In occasione delle consultazioni elettorali, l’Arma dei Carabinieri è stata impegnata, come di consueto, in un articolato dispositivo di sicurezza volto a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto, assicurando la tutela dell’ordine pubblico e la serenità dei cittadini chiamati ad esercitare un diritto fondamentale.

In tale contesto, i militari hanno presidiato i seggi elettorali con discrezione e professionalità, vigilando affinché tutte le fasi, dall’apertura delle urne fino alla chiusura e allo scrutinio, si svolgessero nel pieno rispetto delle norme e in un clima di tranquillità.

La loro presenza rappresenta un punto di riferimento per la collettività, contribuendo a prevenire criticità e a intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Si tratta di un servizio delicato e di grande responsabilità, che si inserisce tra le molteplici attività svolte quotidianamente dai Carabinieri a favore della sicurezza pubblica, spesso lontano dai riflettori ma essenziale per il funzionamento delle istituzioni democratiche.

Un’attività che, oltre all’aspetto operativo, riflette il profondo legame tra l’Arma e la comunità, fondato su fiducia, presenza e costante disponibilità al servizio dei cittadini. Emblematico, in tal senso, è anche il rapporto che i Carabinieri instaurano con il territorio e con le nuove generazioni, fatto di vicinanza e attenzione, come dimostrano i messaggi di incoraggiamento e fiducia rivolti ai più giovani nell’ambito delle attività svolte nelle scuole, segno di una presenza che va oltre il controllo e si traduce in un autentico servizio alla collettività.