MESSINA: 33ENNE DI TAORMINA MORTA AL POLICLINICO DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO
A cura di Redazione
06 luglio 2018 10:25
Era stata ricoverata mercoledì al Policlinico di Messina, per un intervento nel reparto di Otorinolaringoiatria, ma dall'ospedale Valentina Carella, 33 anni, non è più stata dimessa.
La giovane donna si era sottoposta ad un intervento, considerato di routine, al naso. Nelle ore successive, però, le sue condizioni si sono aggravate ed i medici non sono riusciti a salvare la vita.
Da accertare, ancora, le cause che hanno portato alla morte.
Lascia un marito e un figlio di due anni e mezzo.