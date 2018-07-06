MESSINA: 33ENNE DI TAORMINA MORTA AL POLICLINICO DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO

Era stata ricoverata mercoledì al Policlinico di Messina, per un intervento nel reparto di Otorinolaringoiatria, ma dall'ospedale Valentina Carella, 33 anni, non è più stata dimessa.

La giovane donna si era sottoposta ad un intervento, considerato di routine, al naso. Nelle ore successive, però, le sue condizioni si sono aggravate ed i medici non sono riusciti a salvare la vita.

Da accertare, ancora, le cause che hanno portato alla morte.

Lascia un marito e un figlio di due anni e mezzo.