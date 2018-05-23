95047

MESSINA: Arrestati due Catanesi sulla A20, avevano trafugato delle merce da un tir in sosta

23 maggio 2018
23 maggio 2018 12:22
La Polizia Stradale di Messina ha arrestato due catanesi sorpresi sull’autostrada A20 con la merce rubata da un tir in sosta.

I due uomini, Alfio TOMASELLI di anni 38 e Francesco PATROCELLI di anni 36, sono accusati di furto aggravato in concorso.

I poliziotti della Sezione e della Sottosezione A20 della Polizia Stradale di Messina da tempo erano sulle tracce degli autori di numerosi furti messi a segno nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Tremestieri e l’area di servizio Agip di Divieto, con una metodologia consolidata.

I malviventi prendevano di mira i mezzi pesanti adibiti al trasporto di merce in sosta per il previsto tempo di riposo, facendo razzia di prodotti di ogni genere.

Ai due catanesi stanotte il colpo è andato male.

Dopo aver tagliato il telone di un autotreno in sosta sulla rampa che collega la chiocciola del porto di Tremestieri all’area di servizio “On the Run” e portato via una pedana di merce di 113 colli di cui 13 erano stati già caricati su un FIAT Doblò, i ladri sono stati sorpresi in flagranza dagli agenti e non è servito a nulla il tentativo di fuga. Tomaselli è stato inseguito e bloccato sulla SS114, mentre Patrocelli è stato arrestato dopo una breve colluttazione.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.

Proseguono le indagini per individuare eventuali ed ulteriori responsabilità.

