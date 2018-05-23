MESSINA: Arrestati due Catanesi sulla A20, avevano trafugato delle merce da un tir in sosta

La Polizia Stradale di Messina ha arrestato due catanesi sorpresi sull’autostrada A20 con la merce rubata da un tir in sosta.

I due uomini, Alfio TOMASELLI di anni 38 e Francesco PATROCELLI di anni 36, sono accusati di furto aggravato in concorso.

I poliziotti della Sezione e della Sottosezione A20 della Polizia Stradale di Messina da tempo erano sulle tracce degli autori di numerosi furti messi a segno nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Tremestieri e l’area di servizio Agip di Divieto, con una metodologia consolidata.

I malviventi prendevano di mira i mezzi pesanti adibiti al trasporto di merce in sosta per il previsto tempo di riposo, facendo razzia di prodotti di ogni genere.

Ai due catanesi stanotte il colpo è andato male.

Dopo aver tagliato il telone di un autotreno in sosta sulla rampa che collega la chiocciola del porto di Tremestieri all’area di servizio “On the Run” e portato via una pedana di merce di 113 colli di cui 13 erano stati già caricati su un FIAT Doblò, i ladri sono stati sorpresi in flagranza dagli agenti e non è servito a nulla il tentativo di fuga. Tomaselli è stato inseguito e bloccato sulla SS114, mentre Patrocelli è stato arrestato dopo una breve colluttazione.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.

Proseguono le indagini per individuare eventuali ed ulteriori responsabilità.