MESSINA: ASPORTATO TUMORE ADDOMINALE DI 11KG

Eccezionale intervento al Policlinico universitario di Messina, dove è stato asportato un tumore addominale del peso di 11 chili. La donna, una sessantanovenne, è stata già dimessa in ottime condizioni generali. L'intervento è stato effettuato da un'équipe guidata dal prof. Antonio Macrì, responsabile del programma interdipartimentale per la cura dei tumori peritoneali e dei sarcomi dei tessuti molli dell'ospedale universitario.

"Si tratta - spiega Macrì - di un caso estremamente raro, anche se non il primo da noi operato, sia per la sua natura istologica (sarcoma retroperitoneale gigante), ma, soprattutto, per le dimensioni che la neoplasia aveva raggiunto e per la diffusione in alcune regioni anatomiche difficilmente raggiungibili, con coinvolgimento di grossi vasi, rene, intestino, peritoneo, muscoli, ossa e strutture nervose. Il tumore occupava infatti tutto l'addome, dislocando l'intero intestino in una piccolissima porzione della cavità peritoneale".