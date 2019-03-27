MESSINA, AUTO PRECIPITA IN UN BURRONE: MORTA LA DONNA ALLA GUIDA

Una donna di 69 anni, V.G., è deceduta per le conseguenze di un drammatico incidente verificatosi poco prima delle 13 sui colli Sarrizzo a Messina.L'auto da lei guidata, una Lancia Y, è precipitata da...

Una donna di 69 anni, V.G., è deceduta per le conseguenze di un drammatico incidente verificatosi poco prima delle 13 sui colli Sarrizzo a Messina.

L'auto da lei guidata, una Lancia Y, è precipitata da una curva della statale 113, in una scarpata profonda circa 50 metri nel tratto che dalle Quattro strade conduce a Gesso.

La donna era stata estratta ancora viva dall'abitacolo, dai vigili del fuoco del nucleo Saf e del distaccamento Regina Margherita intervenuti in forze anche con l'ausilio di una gru e di un elicottero.

Purtroppo poi le condizioni della 69enne si sono rivelate molto gravi e la donna è morta per effetto dei traumi subiti.