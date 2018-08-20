MESSINA: AVVISO SHOCK AL POLICLINICO, “LAVATEVI PRIMA DELLE VISITE”

Il primario di un reparto del Policlinico di Messina ha affisso un avviso, dietro la porta dello studio ospedaliero in cui esegue le visite, nel quale informa "'Certi' pazienti che lavarsi prima delle...

Il primario di un reparto del Policlinico di Messina ha affisso un avviso, dietro la porta dello studio ospedaliero in cui esegue le visite, nel quale informa "'Certi' pazienti che lavarsi prima delle visite programmate, cambiarsi la biancheria intima e pulirsi le scarpe dalla terra o altro, prima di entrare, non cancella importanti indizi utili alla diagnosi, per cui possono procedere tranquillamente a una doccia. Ricordiamo che è sempre apprezzata l'ascella lavata". L'avviso è stato notato e fotografato da un uomo che aveva accompagnato la madre per una visita, il quale l'ha inviato a un'amica che a sua volta l'ha inoltrato alla direzione del Policlinico.

L'autore della foto, spiega la donna, non siciliana, nella lettera spedita all'ospedale - "ha - per pietà - omesso di inquadrare la firma del primario che, evidentemente fiero di tanto genio, non aveva tralasciato di apporre nome, cognome e ruolo in calce al proprio capolavoro. Un invito all'igiene è legittimo, ma è possibile farlo con sobrietà".