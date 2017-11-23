MESSINA: BENI PER 100 MILIONI SEQUESTRATI ALLA FAMIGLIA GENOVESE

Il comunicato ufficiale della Guardia di Finanza di MessinaI finanzieri del Comando Provinciale di Messina a conclusione di una complessa serie diindagini di polizia economico-finanziaria dirette dall...

Il comunicato ufficiale della Guardia di Finanza di Messina

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina a conclusione di una complessa serie di

indagini di polizia economico-finanziaria dirette dalla Procura della Repubblica di Messina

per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta di beni stanno

procedendo all’esecuzione del sequestro, prodromico alla confisca, di società di capitali,

conti correnti, beni mobili ed immobili, ed azioni riconducibili all’onorevole GENOVESE

Francantonio, al figlio Luigi ed ai suoi più stretti familiari.

Il provvedimento, eseguito in data odierna, è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di

Messina, Dott. Salvatore MASTROENI.

Le indagini hanno inizialmente consentito di rinvenire fondi esteri per un ammontare pari

ad oltre 16 milioni di euro, schermati da una polizza accesa attraverso un conto svizzero

presso la società Credit Suisse Life Bermuda Ltd.: fondi in parte transitati presso un istituto

Bancario di Montecarlo ed intestati ad una società panamense (Palmarich Investments)

controllata da GENOVESE Francantonio e dalla moglie SCHIRÒ Chiara; in parte (per oltre

6 milioni ) trasferiti in contanti in Italia direttamente al GENOVESE attraverso spalloni e

resi così irrintracciabili.

La provenienza del denaro veniva riferita dall'indagato al proprio padre Luigi (cl.1925).

Le verifiche sui redditi del GENOVESE Francantonio e del di lui padre non consentivano di

considerare compatibile tale patrimonio con le entrate dichiarate. Da qui la contestazione

di riciclaggio per denaro derivante da reato, quantomeno da evasione fiscale.

Successivamente, dopo che la stessa SCHIRÒ aveva aderito alla voluntary disclosure per

la parte di sua competenza ed ai limitati effetti delle sanzioni previste dalla annualità in

corso di accertamento, sono emersi ulteriori gravi illeciti.

Dopo che, a partire dal 2016, al GENOVESE erano stati notificati da parte dell’Agenzia

delle Entrate alcuni avvisi di accertamento per oltre 20 milioni di euro derivanti dalla

conclusione di verifiche fiscali condotte nei suoi confronti, le indagini hanno messo in luce

una complessa attività di ulteriore riciclaggio finalizzata anche a frodare il fisco. E’ emerso

infatti che gli indagati, anche avvalendosi di alcune società a loro riconducibili, hanno

posto in essere diverse operazioni immobiliari volte a trasferire ad altri soggetti beni

immobili e disponibilità finanziarie in possesso di GENOVESE Francantonio per eludere il

possibile sequestro dei 16 milioni provento del riciclaggio e per sottrarsi fraudolentemente

al pagamento delle imposte e delle correlative sanzioni amministrative che frattanto

venivano ad ammontare a circa 25 milioni di euro.

In tal modo il GENOVESE, nel tentativo di sfuggire all’aggressione patrimoniale nei suoi

confronti, si è spogliato di tutto il patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare a lui

riconducibile, in via diretta e/o indiretta, per tramite della società schermo GE.FIN. s.r.l.

(ora L&A Group s.r.l.) e Ge.Pa. s.r.l., di cui deteneva il 99% ed il 45% delle quote sociali,

trasferendolo al figlio Luigi insieme a denaro proveniente dal precedente riciclaggio.

Ulteriori approfondimenti, hanno consentito di accertare che il citato professionista, ha di

fatto dismesso le proprie partecipazioni societarie attraverso strumentali e complesse

operazioni di riorganizzazione del patrimonio sociale delle medesime.

Nel dettaglio, ricorrendo alla c.d. tecnica dell’altalena:

- dapprima è stata deliberata la riduzione del capitale sociale, al di sotto della soglia di

legge prevista dall’art. 2482 ter c.c., delle medesime società per far fronte alle perdite

artificiosamente generate dagli stessi indagati;

- successivamente è stato disposto il ripianamento delle stesse attraverso un nuovo

versamento di capitale a carico dei soci.

In tali circostanze, anziché provvedere in prima persona, nonostante il comprovato

possesso di risorse finanziarie, l’indagato ha dichiarato di rinunciare alla qualità di socio

per mancanza dei fondi necessari, poche decine di migliaia di euro, per partecipare

all’aumento di capitale, permettendo così, ex novo, l’ingresso in società del figlio,

GENOVESE Luigi (classe 1996), privo di risorse economiche proprie.

Questo manovre hanno consentito tra l’altro al GENOVESE con la complicità del figlio

Luigi di vanificare gli effetti del pignoramento che sulle sue quote era stato effettuato da

Riscossione Sicilia. Egli infatti ha partecipato come custode delle quote alle assemblee

nelle quali si è deciso di azzerare il valore delle proprie azioni - dell’importo di svariati

milioni di euro - e di consentire al figlio Luigi di subentrare - con la sottoscrizione di

strumentali aumenti di capitale - nella titolarità piena della società eludendo il

pignoramento.

Le finalità illecite delle condotte sono state dimostrate dal fatto che quest’ultimo, ha

versato la propria quota di capitale con denaro bonificatogli, nei giorni immediatamente

precedenti alle operazioni in argomento, dal padre. Il decreto di sequestro preventivo è

stato notificato oltreché a GENOVESE Francantonio ed alla moglie SCHIRÒ Chiara,

anche, al figlio GENOVESE Luigi, alla sorella GENOVESE Rosalia, al nipote LAMPURI

Marco accompagnato da informazione di garanzia per i reati di riciclaggio e sottrazione

indebita.

L’ammontare complessivo del valore delle aziende, dei conti e degli immobili sequestrati

perché considerati profitto ovvero strumento dei reati commessi, supera i 100 milioni di

euro e rappresenta il sequestro preventivo più cospicuo mai effettuato dalla Procura

dall'Autorità Giudiziaria di Messina.