MESSINA. Colpita da pacchi caduti da un carrello: precipita dalle scale del Policlinico e muore

La tragedia al Policlinico di Messina: la 68enne aveva perso l'equilibrio tentando di evitare alcuni scatoloni caduti da un carrello.

MESSINA – Non ce l’ha fatta Rosa Testa, la donna di 68 anni originaria di Sant’Agata Militello rimasta gravemente ferita dopo una drammatica caduta avvenuta all'interno del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Il decesso è stato confermato al termine della procedura di accertamento della morte cerebrale avviata nelle ore successive all'incidente.

La tragedia si era verificata nella giornata di giovedì 11 giugno all'interno della struttura ospedaliera messinese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna si trovava nei pressi dell'ingresso del Padiglione H quando avrebbe tentato di evitare alcuni scatoloni caduti improvvisamente da un carrello utilizzato per il trasporto di materiale logistico.

Nel tentativo di scansare i colli, la 68enne avrebbe perso l'equilibrio precipitando lungo una scalinata che conduce al piazzale sottostante. Una caduta particolarmente violenta che le ha provocato gravissime lesioni.

Immediato l'intervento dei soccorsi. La donna è stata assistita dal personale sanitario del Policlinico e trasferita d'urgenza al Pronto Soccorso. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto critiche e, dopo le prime cure, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Nei giorni successivi i medici hanno avviato la procedura prevista per l'accertamento della morte cerebrale. Al termine del periodo di osservazione, il decesso è stato ufficialmente confermato.

Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. L'autorità giudiziaria ha già disposto il sequestro del carrello dal quale sarebbero caduti gli scatoloni che avrebbero innescato la tragica sequenza di eventi.

Attraverso una nota ufficiale, l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” ha espresso il proprio cordoglio ai familiari della donna. I vertici della struttura sanitaria hanno manifestato vicinanza alla famiglia, incontrando personalmente i parenti nelle ore successive alla tragedia.

Sull'intera vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e della magistratura.