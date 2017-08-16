MESSINA CONTROLLI DEI CARABINIERI; DEFERITI ANCHE TRE PATERNESI

I carabinieri della Compagnia di Taormina nell’ambito dei servizi tesi a frenare il fenomeno dei reati contro gli stupefacenti e di quelli contro il patrimonio, dopo i numerosi arresti per droga e fur...

I soggetti che erano diretti probabilmente verso una festa privata non autorizzata per festeggiare il ferragosto sono incappati nei diversi controlli dell’Arma. Nel primo caso un soggetto di Caltagirone 33enne, in trasferta nella Perla dello Ionio, fermato in Francavilla di Sicilia dai carabinieri della locale Stazione, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso tre voluminosi involucri contenente eroina ed un flacone di metadone.

Il soggetto veniva sottoposto a controllo poiché con fare nervoso, alla vista dei militari, durante uno dei tantissimi posti di blocco disposti tentava di disfarsi della sostanza stupefacente.

Gli ulteriori controlli permettevano di trovare ben occultato all’interno della vettura ulteriore sostanza stupefacente.

L’altro soggetto, sempre Siciliano ma ragusano, 26enne, venuto nel territorio di Francavilla probabilmente per lo stesso motivo del primo veniva anch’egli fermato e sottoposto a perquisizione personale. Lo stesso veniva trovato in possesso di cocaina e marijuana e visto il peso della sostanza, che certamente non sarebbe servita ad un possessore, bensì ad un pusher, veniva tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Giardini Naxos in attesa di essere giudicato con rito direttissimo innanzi alla competente Autorità Giudiziaria di Messina.

Medesimo servizio in Letojanni militari locale stazione deferivano in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di modica quantità un Catanese diciannovenne, venditore ambulante, trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

In Sant’Alessio Siculo militari della Stazione di Santa Teresa di Riva deferivano in stato di libertà tre giovanissimi soggetti, tutti di Paternò, sorpresi mentre sottraevano 50 paletti di legno da una recinzione di un Residence turistico.

Inoltre numerosi i soggetti segnalati al Prefetto di Messina quali assuntori, numerose patenti ritirate ed effettuati numerosi sequestri per guida senza casco. I controlli di ferragosto hanno visto impegnati 35 militari e 17 vetture dell’Arma con colori d’Istituto.