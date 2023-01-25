MESSINA DENARO, LEGALE DELLA CLINICA AL BOSS: «“TI RESTA POCO DA VIVERE»

"Al signor Andrea Bonafede avrei da dire una sola cosa: se, facendoti prestare una vita che non meriti, nel cammino della malattia ti fossi specchiato in ognuno dei tuoi errori, adesso parla, fallo or...

"Al signor Andrea Bonafede avrei da dire una sola cosa: se, facendoti prestare una vita che non meriti, nel cammino della malattia ti fossi specchiato in ognuno dei tuoi errori, adesso parla, fallo ora che sai che non manca molto al momento in cui quel bambino e tutti gli altri te li ritroverai davanti". E' quanto scrive sui social Alessia Randazzo, responsabile area legale affari generali della clinica La Maddalena di Palermo, dove il boss Matteo Messina Denaro era in cura. E dove è stato arrestato una settimana fa.

"La volgarità, l'insinuazione, l'illazione sono state le scorciatoie più imboccate in queste ore quando invece le responsabilità e le risposte sono scritte tutte nella cartella clinica della Repubblica Italiana. Per la quale - mi pare evidente - non c'è schema di terapia che possa condurre a guarigione.

Ci sono persone che da oltre vent'anni escono di casa ogni mattina per servire e non per apparire e che con il loro lavoro hanno dimostrato concretamente che il miglior medico in Sicilia non è più l'aereo. Non è la prima, né sarà l'ultima volta che saremo chiamati a pagare un prezzo per i nostri sforzi, per quel peso quotidiano che ci opprime l'anima ma che abbiamo imparato a trasformare in abbraccio. Le spalle oramai si sono fatte larghe".

"Un giorno qualunque, i riflettori si posano un'altra volta su questo arcobaleno orgoglioso e un istante dopo, ignari di come si sta al mondo, gli elefanti dei giudizi sommari gli riversano addosso giacimenti di cattiveria liquida - dice -.

Scegliere la strada più faticosa e meno illuminata è il rischio che si corre quando nella vita si sceglie consapevolmente di evitare qualsiasi scorciatoia". "La dignità, si sa, costa fatica ed è in questa fatica che, insieme a tanti, anch'io ho trovato il senso della mia vita" conclude.