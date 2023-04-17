95047

MESSINA, DIMENTICA LE CHIAVI DI CASA, PROVA AD ENTRARE DAL BALCONE MA CADE E MUORE

Un uomo di 47 anni, Mauro De Salvo, è morto stamane a Messina precipitando dal secondo piano dell'edificio dove ha la sua abitazione.L'uomo aveva dimenticato in casa le chiavi della sua abitazione, ch...

A cura di Redazione Redazione
17 aprile 2023 20:07
Un uomo di 47 anni, Mauro De Salvo, è morto stamane a Messina precipitando dal secondo piano dell'edificio dove ha la sua abitazione.

L'uomo aveva dimenticato in casa le chiavi della sua abitazione, che è nel complesso "Paradise" del Villaggio Annunziata, e per recuperarle si è arrampicato attraverso i balconi per raggiungere il suo appartamento.

Ma è precipitato ed è morto cadendo sull'asfalto.

Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti della polizia di Stato. (ANSA).

