MESSINA, DIMENTICA LE CHIAVI DI CASA, PROVA AD ENTRARE DAL BALCONE MA CADE E MUORE
A cura di Redazione
17 aprile 2023 20:07
Un uomo di 47 anni, Mauro De Salvo, è morto stamane a Messina precipitando dal secondo piano dell'edificio dove ha la sua abitazione.
L'uomo aveva dimenticato in casa le chiavi della sua abitazione, che è nel complesso "Paradise" del Villaggio Annunziata, e per recuperarle si è arrampicato attraverso i balconi per raggiungere il suo appartamento.
Ma è precipitato ed è morto cadendo sull'asfalto.
Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti della polizia di Stato. (ANSA).