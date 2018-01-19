MESSINA: Finti saldi, “Gonfiati” i prezzi base per poi applicare saldo “taroccato”, multate due attività commerciali

MESSINA: Finti saldi, “Gonfiati”

L’azione ispettiva ha preso avvio nel mese di dicembre, prima dell’inizio dei saldi. Nel periodo prenatalizio, infatti, le Fiamme Gialle hanno monitorato le vetrine dei negozi allo scopo di rilevare gli ordinari prezzi di vendita al pubblico degli articoli esposti. Dopo il 6 gennaio, primo giorno di saldi, i Finanzieri sono nuovamente ritornati davanti alle stesse vetrine ed hanno controllato i prezzi esposti e le percentuali di sconto applicate, smascherando così il trucchetto di alcuni commercianti.

Su un totale di 45 esercizi commerciali controllati, infatti, in due casi il prezzo di partenza indicato a gennaio, dopo l’avvio di saldi, è risultato “gonfiato” rispetto a quello che era stato esposto nel mese di dicembre, con l’effetto di vanificare lo sconto. I negozianti hanno, infatti, aumentato il prezzo base di gennaio, rendendo il prezzo finale del prodotto scontato quasi identico a quello praticato a dicembre prima dei saldi.

In sostanza, attraverso questa alterazione dei prezzi, ignari clienti hanno acquistato prodotti certi di aver fatto un “affare”, ritrovandosi in realtà ad aver pagato il prezzo originale di vendita o comunque con uno sconto notevolmente inferiore a quanto dichiarato dal negoziante. Ora i commercianti che hanno truccato i prezzi ed applicato saldi “taroccati” sono stati multati dalla Guardia di Finanza e dovranno pagare una sanzione amministrativa che potrebbe ammontare fino 3.000 euro.

Lo stratagemma dei “finti saldi”, oltre ad ingannare la buona fede del consumatore, comporta una distorsione del mercato e della libera concorrenza in danno dei tanti esercenti che operano nel pieno rispetto delle regole e della loro clientela.

Per questa ragione i controlli della Guardia di Finanza proseguiranno per tutto il periodo dei saldi, a tutela dei cittadini e dei tanti commercianti onesti. Si ricorda che sul sito internet della Guardia di Finanza (www.gdf.it), nella parte dedicata ai “servizi per il cittadino”, sono presenti alcuni consigli utili per affrontare il periodo dei saldi in modo sicuro.