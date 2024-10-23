MESSINA, FURGONE FINISCE IN MARE AGLI IMBARCHI DI TREMESTIERI, OCCUPANTE ILLESO

Ieri mattina intorno alle ore 10:00 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti in località Tremestieri, nei pressi dell’imbarco sud, per il recupero di un furgone gommato finito in ma...

Ieri mattina intorno alle ore 10:00 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti in località Tremestieri, nei pressi dell’imbarco sud, per il recupero di un furgone gommato finito in mare ieri sera. La squadra 1ª proveniente dalla sede Centrale ha subito attivato il supporto dell’autogru e del nucleo sommozzatori del Comando VF di Reggio Calabria.

Il mezzo è stato imbracato dai sommozzatori, nel fondo marino, e portato a galla con i palloni gonfiabili.

Da li poi è stato issato con l’autogru, fino ad essere adagiato in luogo sicuro. Le cause sono in via di accertamento.

L’occupante del mezzo risulta fortunatamente illeso ma per sicurezza è stato ricoverato al policlinico precauzionalmente.