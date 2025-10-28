Messina, furto di rame sventato: arrestati quattro catanesi in trasferta

I Carabinieri di Barcellona e Milazzo, nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal comando provinciale di Messina , hanno arrestato in flagranza quattro per...

I Carabinieri di Barcellona e Milazzo, nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal comando provinciale di Messina , hanno arrestato in flagranza quattro persone provenienti dal catanese per “furto aggravato in concorso”.

L’arresto è maturato nella nottata di ieri durante le ricerche di un’autovettura rubata, il cui furto era stato segnalato alla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto nella zona di Santa Lucia del Mela.

L’intervento: A Santa Lucia del Mela, un equipaggio della sezione Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto e una pattuglia della stazione di Montalbano Elicona hanno intercettato e bloccato tre individui. Questi si trovavano nelle pertinenze di un’azienda di installazione di impianti elettrici, intenti ad asportare cavi di rame, parte dei quali era già stata caricata a bordo di un’autovettura noleggiata a Catania.

L’intercettazione del quarto soggetto: Contestualmente, nel confinante Comune di San Filippo del Mela, un equipaggio della Sezione Radiomobile di Milazzo e una pattuglia della Stazione del luogo hanno intercettato l’auto rubata di cui era stata diramata la segnalazione. A bordo del veicolo è stato sorpreso un quarto soggetto, in possesso di ulteriori cavi di rame.

Refurtiva e mezzo recuperati: Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di ricondurre tutti i fermati allo stesso episodio criminoso. L’operazione ha consentito il recupero di circa 800 metri di cavi in rame, il cui valore complessivo è stimato in circa 5.000 euro. Inoltre, è stata recuperata l’autovettura rubata. Due dei quattro arrestati erano già gravati da precedenti di polizia. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Barcellona.