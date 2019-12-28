MESSINA: IL PROPRIETARIO MUORE, MA IL SUO CANE NERONE NON VUOLE ABBANDONARLO E SEGUE LA BARA DENTRO LA CHIESA

Ha voluto stargli accanto fino alla fine. Si è sdraiato accanto alla bara e li è rimasto in un silenzio interrotto solo da qualche lamento. Protagonista di questa storia di profondo amore è Nerone, un...

Da cucciolo era stato abbandonato tra le vie di Ganzirri, a Messina. Lì ha condotto una vita di strada, mentre una signora si prendeva cura di lui. Ma quando questa è venuta a mancare, un residente del posto, Angelo Sciarrone, è riuscito a stabilire con il cane un rapporto di amicizia fortissimo e speciale: Nerone lo seguiva dappertutto, era la sua ombra, e pian piano ha cominciato ad entrare anche fin dentro casa sua.

Purtroppo la notte del 24 dicembre Angelo è morto e Nerone è tornato di nuovo per strada. Un volontario dell’Enpa lo ha visto seguito il feretro capendo perfettamente che si trattava del suo padrone e ha deciso di mettergli un guinzaglio per chiedere al prete il permesso di farlo entrare, per dargli la possibilità di assistere al funerale.

E così Nerone si è avvicinato alla bara e si è sdraiato per terra, una scena che ha commosso molti dei presenti. Ora alcuni volontari si stanno prendendo cura di lui portandogli cibo, acqua e coperte nella speranza che questo cagnolone di dieci anni possa trovare una famiglia che possa regalargli una casa con un giardino dove potersi muovere libero e cercare di superare il profondo dolore vissuto.