MESSINA: INCIDENTE NELLA NOTTE, MUORE RAGAZZA DI 21 ANNI

Un’altra tragedia, sempre in via Consolare Pompea.

Poco più di un mese fa la morte della 24enne Margherita Rosso, oggi quella di una ragazza ancora più giovane, Martina Carbonaro, appena 21 anni.

E’ accaduto tutto vicino alla chiesa di Grotte, poco dopo le 4 di stanotte.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che, dalle prime indagini, hanno ricostruito l’incidente.

Di ritorno da una festa, la 21enne era in una Fiat Panda, con a bordo altre tre amiche, rimaste lievemente ferite.

L’auto è andata fuori strada, in direzione nord, sembrerebbe in modo autonomo, si è ribaltata ed è finita contro un lampione e sopra un’altra auto parcheggiata.

La 21enne è sbalzata fuori ed è morta sul colpo.