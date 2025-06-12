MESSINA, ISTRUTTORE DI DANZA CONDANNATO A 13 ANNI PER ABUSI SESSUALI SU TRE BAMBINE: UNA ERA SUA PARENTE

La Corte d’assise di Messina ha condannato a 13 anni di reclusione un giovane istruttore di danza della provincia accusato di violenza sessuale su tre minorenni, compresa una sua familiare, che all’ep...

La notizia della sentenza è pubblicata dal sito gazzettadelsud.it. Il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera, che rappresentava l’accusa, aveva chiesto per l’imputato la condanna a 12 anni e 10 mesi per violenza sessuale.

Dopo la denuncia dei genitori l’uomo era stato arrestato dai carabinieri nel febbraio dell’anno scorso. Il primo caso riguarda una ragazzina che all’epoca aveva 11 anni che veniva affidata all’istruttore ogni mattina dalla madre, che non poteva occuparsene per motivi di lavoro.

All’imputato sono stati contestati abusi anche su un’altra undicenne e su una ragazzina sua familiare. E’ accusato anche di avere picchiato e insultato un allievo della scuola di danza minacciandolo di tagliargli la gola.

L’uomo era stato dai carabinieri. I suoi difensori, gli avvocati Cettina Crupi e Daniele Pagano, dopo la lettura della sentenza hanno preannunciato che ricorreranno in appello.