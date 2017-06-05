MESSINA: LA MOLESTA SUL TRENO AL RITORNO DA SCUOLA VITTIMA CHIAMA POLFER E FA ARRESTARE STALKER

E’ agli arresti domiciliari l’uomo ritenuto responsabile di stalking e atti persecutori nei confronti di una giovane donna. La misura degli arresti domiciliari, emessa dal Gip Monica Marino su richies...

E’ agli arresti domiciliari l’uomo ritenuto responsabile di stalking e atti persecutori nei confronti di una giovane donna. La misura degli arresti domiciliari, emessa dal Gip Monica Marino su richiesta del Sostituto Procuratore Annalisa Arena, è stata eseguita ieri dai poliziotti della locale Sezione Polizia Ferroviaria ai quali la vittima ha chiesto aiuto raccontando quanto da tempo subiva.

La donna era stata avvicinata dallo stalker a bordo di un treno regionale che era solita prendere per raggiungere la scuola frequentata. Le ha toccato la mano senza essere in alcun modo incoraggiato e le ha tenuto la propria sulla coscia. Al chiaro rifiuto della donna, nei giorni seguenti l’uomo ha continuato a seguirla, a cercare di sedersi vicino a bordo del treno, a fissarla insistentemente. Quando ha cominciato a toccarsi le parti intime e a fare in modo che lei lo notasse, la vittima ha deciso di chiedere aiuto e denunciare l’accaduto.

I poliziotti sono così riusciti a ricostruire i singoli episodi e ad identificarne il responsabile. Ieri l’esecuzione della misura cautelare.