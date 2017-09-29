MESSINA: MAXI SEQUESTRO, BLITZ DIA E GDF, SIGILLI A IMPERO DELLA SANITÀ

La Dia di Messina, supportata dal Centro operativo di Catania, e da militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dello Stretto, a conclusione di indagini coordinate dal procurato...

La Dia di Messina, supportata dal Centro operativo di Catania, e da militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dello Stretto, a conclusione di indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia, stanno procedendo al sequestro di un ingente patrimonio immobiliare destinato a struttura sanitaria, operante nel messinese e del valore di dieci milioni di euro. Sigilli anche a una nota clinica privata.

I particolari dell’operazione illustrati nel corso della conferenza stampa, alle 10.30, presso la nuova sede della Sezione Operativa Dia di Messina, alla presenza del procuratore aggiunto di Messina Sebastiano Ardita e dai vertici della Direzione investigativa antimafia.