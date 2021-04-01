MESSINA, MAXI SEQUESTRO DI MASCHERINE NON A NORMA DESTINATE A BAMBINI

Mascherine Ffp2, con tanto di marchio Ce, destinate a bambini, erano in vendita in un grande esercizio commerciale gestito da cinesi. E’ quanto hanno scoperto, questa mattina, gli agenti dell’annona d...

Mascherine Ffp2, con tanto di marchio Ce, destinate a bambini, erano in vendita in un grande esercizio commerciale gestito da cinesi. E’ quanto hanno scoperto, questa mattina, gli agenti dell’annona della Polizia municipale di Messina.

Ad oggi, non esistono mascherine Ffp2 omologate e certificate per bambini, quindi qualsiasi certificazione apposta non può essere ritenuta a norma. Il rischio è di fare indossare ai piccoli delle mascherine prive dei requisiti di sicurezza e filtraggio anti Covid.

Le mascherine sono state sequestrate ed è scattata una multa da 30mila euro. Pronta anche una informativa all’autorità giudiziaria per ritenuti rilievi penali.