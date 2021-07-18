MESSINA: MAXI TAMPONAMENTO SULLA A20, FERITI LIEVI

Tamponamento a catena in tangenziale di Messina, stamani intorno alle 7.30, tra gli svincoli di Messina Centro e Boccetta.La dinamica dell’incidente è da chiarire ma si sa che sono state coinvolte qua...

Tamponamento a catena in tangenziale di Messina, stamani intorno alle 7.30, tra gli svincoli di Messina Centro e Boccetta.

La dinamica dell’incidente è da chiarire ma si sa che sono state coinvolte quattro auto, entrate in contatto tra loro probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, dopo le forti piogge della notte.

Per fortuna, le conseguenze per conducenti e passeggeri sono state minime rispetto alla dinamica dell'incidente, per loro solo lievi ferite medicate già sul posto dal persone del 118 giunto con le ambulanze.

In tangenziale, però, si è creato il caos. Sul posto la polizia stradale, per la gestione della viabilità, e i vigili del fuoco del Comando di Messina dalla sede centrale e dal presidio fisso Cas del Boccetta.

Due squadre, con due autopompe serbatoio, un pickup con modulo attrezzato e un’autobotte pompa, hanno messo in sicurezza le auto e bonificato l’area, dove ora la circolazione è tornata regolare.