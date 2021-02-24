MESSINA, MUORE UN MARINAIO DURANTE LE OPERAZIONI DI ATTRACCO

Un dipendente della compagnia di navigazione Caronte & Tourist, Gaetano Puleo, 61 anni, nostromo, è morto in un incidente a bordo della motonave Elio, che opera sullo Stretto di Messina, durante l...

Un dipendente della compagnia di navigazione Caronte & Tourist, Gaetano Puleo, 61 anni, nostromo, è morto in un incidente a bordo della motonave Elio, che opera sullo Stretto di Messina, durante le fasi di approdo al molo Norimberga, nella città siciliana. Pare che il marinaio sia stato colpito in pieno da una cima che si è spezzata. Indagano i carabinieri.

Sgomento fra i colleghi e anche nella società armatrice per la tragica morte.