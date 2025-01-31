MESSINA, PANICO SULLA A18: CAMIONISTA SENZA PATENTE SCAPPA CONTROMANO, BLOCCATO DOPO UN INSEGUIMENTO

Momenti di tensione sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove un autotrasportatore 64enne, al volante di un mezzo pesante senza patente, ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia Stradale co...

Momenti di tensione sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove un autotrasportatore 64enne, al volante di un mezzo pesante senza patente, ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia Stradale con una manovra pericolosa e un inseguimento ad alta velocità.

Il camionista, proveniente da Catania, si è imbattuto in un posto di blocco nei pressi della barriera di Tremestieri. Alla vista degli agenti, ha inizialmente rallentato, per poi compiere una pericolosa inversione di marcia e procedere contromano per un tratto di strada, urtando i new jersey che separano le carreggiate. La manovra ha messo a rischio la sicurezza degli automobilisti in transito, sia in entrata che in uscita dall’autostrada.

La Polizia Stradale si è immediatamente lanciata all’inseguimento del mezzo, riuscendo a bloccarlo poco dopo nell’area di parcheggio “Canale Ovest”.

Una volta fermato, il 64enne è stato identificato e gli è stata contestata la guida con patente ritirata, oltre alle pericolose manovre compiute. Oltre alle conseguenze sul piano penale, il conducente dovrà affrontare anche sanzioni amministrative severe:

Revoca definitiva della patente di guida

Multa di 4.170 euro

Fermo amministrativo del mezzo pesante per tre mesi

Inoltre, sono state riscontrate gravi irregolarità sul veicolo, che hanno portato a ulteriori sanzioni.

L’episodio mette nuovamente in evidenza i rischi legati alla guida senza titolo e alle manovre sconsiderate in autostrada, che possono mettere in pericolo la vita di numerosi utenti della strada. La pronta reazione della Polizia Stradale ha evitato che la situazione degenerasse in un incidente ben più grave.