MESSINA: Picchiato con una zappa e sepolto vivo in Sicilia, un cane viene salvato in extremis

I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà C.G. 85enne di Torrenova, per maltrattamento di animali. I militari hanno avuto notizia che a Torrenova (ME), alcuni cittadini avevano salvato una cagnetta che era stata percossa e presentava evidenti lesioni. Le attività d’indagine avviate a seguito dell’acquisizione della notizia, che nel frattempo si era diffusa attraverso i social network, hanno permesso di ricostruire in maniera completa la vicenda.

I Carabinieri, hanno accertato che il cane era stato brutalmente picchiato con una zappa e seppellito ancora agonizzante. Per fortuna il quadrupede è stato salvato dall’intervento di alcuni cittadini, che avevano allertato i servizi veterinari, intervenuti sul posto per prestare cure all’animale.

I militari, sono risaliti all’identità dell’anziano proprietario del cane e hanno accertato che l’uomo aveva percosso l’animale per futili motivi, rinvenendo e sequestrando la zappa utilizzata per colpirlo e seppellirlo.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti (ME), per il reato di maltrattamento di animali. Il cane, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato affidato in custodia ad una associazione di Torrenova che si occupa di animali abbandonati e maltrattati.

Fonte, infomessina.it