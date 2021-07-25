MESSINA: PRENDONO IL SOLE NUDI SULLE MONTAGNE DI SABBIA, OLTRE TREMILA EURO DI MULTA
Tremila e trecentotrentatre euro di multa per aver preso il sole nudi: è la sanzione che la polizia municipale di Messina ha inflitto a due persone nella spiaggia di contrada Rasocolmo nel villaggio d...
Tremila e trecentotrentatre euro di multa per aver preso il sole nudi: è la sanzione che la polizia municipale di Messina ha inflitto a due persone nella spiaggia di contrada Rasocolmo nel villaggio di Piano Torre, meglio conosciuta per le montagne di Sabbia, e metà preferita degli amanti del nudismo. Per loro è scattata la sanzione di euro 3333.33 ai sensi dell’art. 726 c.p. Depenalizzato dall’art. 3 c. 6 D. lgs n. 8 del 15/01/2016 per atti contrari alla pubblica decenza.
Secondo i vigili urbani, “Questo fenomeno che si manifesta frequentemente sulla sopra citata spiaggia, questo al fine di renderla fruibile a tutta la cittadinanza, bambini compresi, e non “off-limits” a causa di questi atteggiamenti indecenti.”