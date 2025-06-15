MESSINA. PRODUCEVA YACHT CON MARCHIO CONTRAFFATTO, DENUNCIATO TITOLARE STABILIMENTO

Produceva yacht con marchio contraffatto. Sequestro preventivo nel Messinese e oscurato un sito web. I finanzieri della Sezione Operativa navale di Milazzo, coordinati dalla procura di Barcellona Pozz...

Produceva yacht con marchio contraffatto. Sequestro preventivo nel Messinese e oscurato un sito web. I finanzieri della Sezione Operativa navale di Milazzo, coordinati dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno eseguito il provvedimento nei confronti di un imprenditore che ha prodotto e commercializzato le imbarcazioni.

L’indagine ha portato a accertare che l’indagato aveva registranto un marchio con caratteristiche identiche ad altri. Successivamente, ha prodotto nuove imbarcazioni apponendo il marchio contraffatto, presentandole in importanti fiere nautiche nonche’ pubblicizzandole su canali social e su un sito web dedicato. Per questo motivo, e’ stato disposto il sequestro preventivo del marchio contraffatto nonche’ l’oscuramento del sito web utilizzato per promuovere la vendita degli yacht.

L’imprenditore risulta allo stato indagato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, aggravato dalla sistematicita’ della condotta e dall’allestimento di mezzi e attivita’ organizzate.