MESSINA: PUBBLICAVA VIDEO SU FACEBOOK CONTRO SINDACO E ASSESSORI, ARRESTATO

Arrestato l’autore dei video pubblicati su Facebook contro l’amministrazione comunale di Militello Rosmarino.I carabinieri hanno eseguito la misura dei domiciliari emessa dal gip di Patti a carico di...

Arrestato l’autore dei video pubblicati su Facebook contro l’amministrazione comunale di Militello Rosmarino.

I carabinieri hanno eseguito la misura dei domiciliari emessa dal gip di Patti a carico di un 55enne accusato di atti persecutori e diffamazione.

La vicenda è cominciata nel febbraio scorso quando l’indagato ha iniziato a postare sulla propria pagina Facebook alcuni video contro il sindaco e il presidente del Consiglio comunale, accusandoli anche di presunti illeciti. Gli attacchi con il passare del tempo si sono inaspriti con offese, ingiurie e minacce.

Il provvedimento restrittivo prevede il divieto di comunicare, con il telefono e con strumenti informatici, con persone diverse dai conviventi. A suo carico è stato pure disposto il sequestro, previo oscuramento, dei profili social.