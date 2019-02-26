MESSINA: SEQUESTRATI 5 CHILI DI MARIJUANA,5 ARRESTI

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Messina, a seguito di un blitz, hanno arrestato cinque persone per traffico di sostanze stupefacenti e sequestrato oltre 5 kg di marijuana.I finanzier...

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Messina, a seguito di un blitz, hanno arrestato cinque persone per traffico di sostanze stupefacenti e sequestrato oltre 5 kg di marijuana.

I finanzieri, a seguito di alcune perquisizioni domiciliari effettuate nel quartiere Giostra del capoluogo peloritano, hanno rinvenuto in un’abitazione l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Nell’abitazione sono stati sorpresi tre pluri-pregiudicati messinesi, tra cui il proprietario dell’immobile e due soggetti catanesi, anch’essi pregiudicati, intenti a dividere la sostanza stupefacente in dosi.

Questi i loro nomi:

Giacomo Lo Presti, Vittorio Tamburella, Gaetano Mauro, Rosario Conti, e William Saccone.

Oltre alla droga, suddivisa in 16 pacchi, è stata sequestrata anche una bilancia pesa alimenti, necessaria per pesare la sostanza, ed una dosa già confezionata del peso di 3 grammi. I 5 uomini sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, e successivamente tradotti presso il carcere di Gazzi. Denunciati a piede libero dai finanzieri anche i genitori di uno degli arrestati, presenti in casa al momento della perquisizione delle Fiamme Gialle.

L’operazione testimonia il continuo e quotidiano impegno delle Fiamme Gialle a tutela della legalità ed ha consentito di impedire l’immissione sul mercato dello spaccio di un considerevole quantitativo di droga, la cui vendita avrebbe potuto fruttare oltre 60.000 euro.