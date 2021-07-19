MESSINA: SEQUESTRATI 50 QUINTALI DI ALIMENTI, ALIMENTI ERANO CONSERVATI AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE PIÙ DEL DOPPIO RISPETTO A QUELLA PREVISTA, DUE DENUNCE

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal dirigente Sandro Raccuia, durante specifici servizi mirati al controllo di mezzi adibiti al trasporto d...

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal dirigente Sandro Raccuia, durante specifici servizi mirati al controllo di mezzi adibiti al trasporto di alimenti e alla verifica delle corrette modalità di trasporto, hanno sequestrato 50 quintali di alimenti, surgelati e non, trasportati a temperature non idonee alla corretta conservazione

I controlli, predisposti dal Compartimento Sicilia Orientale di Catania ed effettuati con personale sanitario del Servizio Veterinario ASP di Messina, hanno portato al sequestro di circa cinquanta quintali di prodotti alimentari, trasportata in modo non idoneo, con sistema di temperatura controllata, al punto da averne alterato le caratteristiche e per tale motivo, se messa in commercio, avrebbe potuto nuocere alla salute dei consumatori.

In particolare al momento del fermo è stato accertato che il conducente stava trasportando prodotti alimentari e surgelati (pizze, gelati, pesce, patatine, ecc… ) da consegnare a dei supermercati dell’hinterland, con un mezzo che non era idoneo per la tipologia di merce. Il TIR non era idoneo al trasporto dei surgelati, che infatti risultavano conservati ad una temperatura molto elevata rispetto ai meno 18 previsti.

Gli altri alimenti erano conservati ad una temperatura superiore più del doppio rispetto a quella prevista per la tipologia di merce, quindi con modalità che causavano l’alterazione della stessa. Anche il personale dell’ASP del servizio veterinario di Messina, fatto successivamente intervenire, certificava il cattivo stato di conservazione e trasporto degli alimenti.

Il titolare della merce e il conducente del mezzo su cui veniva trasportata, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per la violazione di norme poste a presidio della sicurezza alimentare nell’ambito dei trasporti. Sono state elevate, altresì, sanzioni per circa 2000 euro.