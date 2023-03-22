MESSINA. SETTIMA LAUREA IN 17 ANNI, 72ENNE LA DEDICA AL PADRE

Sette lauree in 17 anni. E' il punto di approdo di un pensionato di 72 anni, Gennaro Cortese, che ha conseguito l'ultimo titolo da dottore all'università di Messina dedicandolo al padre, scomparso qua...

Sette lauree in 17 anni. E' il punto di approdo di un pensionato di 72 anni, Gennaro Cortese, che ha conseguito l'ultimo titolo da dottore all'università di Messina dedicandolo al padre, scomparso quando era un ragazzino, La sua storia - riporta un'ANSA - è pubblicata sul sito della Gazzetta del sud.

Ex dirigente Telecom di Reggio Calabria e giornalista, Cortese ha conseguito il titolo di dottore magistrale in Servizio sociale e politiche sociali al dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali dell'Università di Messina.

Lo ha fatto discutendo la tesi su "Il valore della mancanza: crescere senza padre in adolescenza", dedicando il lavoro a suo padre Lorenzo, scomparso lui aveva 14 anni. «Con questa ultima laurea - afferma Cortese - ho concluso il mio percorso universitario, dedicandola a mio padre.

Prima ho dedicato ogni mia laurea a un nipote affinché potesse rimanere in futuro anche una traccia del loro nonno. Spero di essere di esempio e sprone per tutti gli studenti universitari che alle prime difficoltà abbandonano gli studi».

Un conto in sospeso quello con l'università, interrotta pochi anni dopo il diploma da perito industriale per andare a lavorare in fabbrica a Milano; dopo il militare a Udine, tra le file dell'esercito, Cortese di dedicarsi all'insegnamento scolastico fra Reggio Calabria e Porto Torres in Sardegna, per poi riprendere a lavorare nella società nazionale delle telecomunicazioni.

Poco prima della pensione, la decisione di riprendere in mano i libri e iscriversi all'università di Messina. Negli ultimi 17 anni si è laureato in Scienze della comunicazione, Teoria della comunicazione e dei linguaggi, Scienze pedagogiche, Scienze cognitive, Filosofia e Sociologia.