MESSINA: SI SIEDE SU UN MURETTO, 43ENNE PRECIPITA E MUORE

Tragedia a Messina. Un cameriere di 43 anni è morto a Messina la scorsa notte, intorno all’una e trenta, dopo essere precipitato dal muro di un sottopasso dall’altezza di 5 metri. L’uomo aveva finito il suo turno in un locale e si era seduto sul muro quando, per motivi ancora da accertare, è caduto all’indietro. Il personale del 118, intervenuto, ha tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda.