MESSINA, TANGENTI IN CORSIA: "1500 EURO E TI OPERO SUBITO!" , PRIMARIO SOSPESO ALL’OSPEDALE PIEMONTE

Messina - Su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, i Carabinieri del NAS di Catania hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un dirigente medico de...

Messina - Su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, i Carabinieri del NAS di Catania hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un dirigente medico dell’I.R.C.C.S. Bonino Pulejo, operante presso il Presidio Ospedaliero Piemonte di Messina.

Il provvedimento rientra in un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina relativa all’attività libero professionale intramuraria (ALPI).

L’indagato, attualmente responsabile di un’Unità Operativa Semplice Dipartimentale, è accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Secondo quanto emerso dalle indagini, svolte tra il 2021 e il 2024, il medico avrebbe approfittato della propria posizione per richiedere somme di denaro pari a 1.500 euro a circa venti pazienti, prospettando loro un intervento chirurgico in tempi anticipati rispetto alle normali liste d’attesa. Tale condotta avrebbe causato un danno diretto agli altri pazienti in attesa, alterando l’equità dei criteri di accesso alle prestazioni sanitarie.

L’autorità giudiziaria ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per la durata di un anno. Le attività investigative hanno evidenziato come il comportamento del medico si sarebbe ripetuto nel tempo in modo sistematico, configurando una violazione etica e deontologica grave.

L’inchiesta prosegue per chiarire ulteriori eventuali responsabilità e per garantire il rispetto delle norme di equità nell’accesso ai servizi sanitari.